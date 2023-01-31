Bitlis’te iki gündür etkisini sürdüren şiddetli kar yağışından dolayı hayat adeta durma noktasına geldi.

Özellikle Bitlis – Tatvan karayolu üzerinde bulunan Rahva mevkiinde etkili olan tipi ve sisten dolayı sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı.





Görüş mesafesinin sıfıra indiği bölgeyi kullanan sürücüler; yoğun kar yağışı, tipi ve fırtınadan dolayı kaza yapmamak için yoğun çaba sarf etti. Çetin kış şartlarının yaşandığı bölgede araçlar ilerlemekte zorluk yaşarken, yetkililer ise muhtemel kazalara karşı sürücüleri uyardı.