Çok Bulutlu 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 15.02.2024 13:07

Kar nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlar kurtarıldı

Muş'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 32 araçtaki yaklaşık 90 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Kar nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlar kurtarıldı

Muş'un Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçeleri arasındaki kara yolu Kaymakam Çeşmesi mevkisinde, etkili olan kar ve tipi nedeniyle 32 araçtaki yaklaşık 90 kişi mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 2 iş makinesiyle 3 saatlik çalışmanın ardından yolu açarak vatandaşların araçlarıyla ilerlemesini sağladı. Ekip Şefi İdris Kara, ihbar üzerine kar nedeniyle kapanan Hasköy-Mutki kara yolunda çalışma başlattıklarını söyledi. Vatandaşların bölgede mahsur kaldığını anlatan Kara, "Yolu temizleyerek araçlara geçiş verdik. Kar yağışı devam ediyor" dedi.

İş makinesi operatörü Hasan Elhan da "Kardan dolayı yolda kalan araçlar için çalışma başlattık. Yolu açarak araçların geçmesini sağladık. Bölgede çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.

ETİKETLER
Muş
Sıradaki Haber
Uşak AK Parti'de Merkez İlçe Başkanı belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:16
Yerli teknolojiyle demiryolu sektöründe yeni dönem
13:53
Antalya'daki vahşi yaşam parkında 52 ender türden hayvan bulunuyor
13:53
Yücel Çakmaklı'nın kayıp filmi 55 yıl sonra izleyiciyle buluşacak
13:49
Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'dan İsrail'in Refah'a saldırı planının "felaket" olacağı uyarısı
13:48
AB, ekonomik büyüme tahminini düşürdü
13:43
Sağlık ekipleri karlı yolları hasta ve yaşlılar için aşıyorlar
Fındık tanelerinin içi sıcak geçen kış nedeniyle boş kalabilir
Fındık tanelerinin içi sıcak geçen kış nedeniyle boş kalabilir
FOTO FOKUS
Erzincan'daki toprak kaymasından yeni görüntüler ortaya çıktı
Erzincan'daki toprak kaymasından yeni görüntüler ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ