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Kapıkule'den giriş yapan bir tırda 13 kilogram skunk ele geçirildi18 Aralık 2019 Çarşamba 14:01 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 14:02
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada, skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada, 13 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışma sonrası, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan A.S'nin kullandığı tırı durdurdu.
Tırda yapılan aramada, 13 kilogram skunk ele geçirildi.
Sürücü A.S. ile uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olduğu belirlenen Ç.A. ve T.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA