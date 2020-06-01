Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde geçici olarak ziyarete kapatılan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerleri kapılarını yeniden açtı.

Tedbirler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca 18 Mart'ta kapatılan müze ve ören yerleri 75 gün sonra ilk ziyaretçilerini kabul etti.

Müze girişlerinde görevlilerce ateşi ölçülerek içeri alınan konuklar, maskeli halde peribacaları arasında dolaştı.

Göreme Açık Hava Müzesinde eşi ile gezinti yapan Uğur Sevinç, AA muhabirine, mart ayından beri sadece gıda alışverişi için dışarı çıktıklarını, normalleşme sürecinde ilk adımı müzeye attıklarını belirtti.

Sevinç, "Bu süreç bizi çok etkiledi. Kendimizi dışarı atmak istiyorduk ve bugün de sabah sabah ilk iş müzeye geldik. Bulunmaz bir nimet bugünlerimiz. Müzeler ruhumuzu doyuran yerler olunca burada gezmek çok iyi geldi." dedi.

Sevinç'in Brezilyalı olan eşi Emy ise bölgede Latin ülkelerine hizmet sunan bir acentede çalıştığını, uzun süre evde kaldıktan sonra dışarıda rahatça dolaşabilmekten heyecan ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz da bölgedeki müze ve ören yerlerinin açılmasıyla birlikte turizm sezonunun da gecikmeli başladığını ifade etti.

Herkesi Kapadokya'ya beklediklerini dile getiren Durmaz, "Büyük şehirlerde sokağa çıkma kısıtlamaları sona erdiğine göre artık Kapadokya'da tatil zamanı diyoruz. Vadi yürüyüşleri ve diğer aktiviteler devam edecek. Bu yıl daha çok iç turizme yönelik bir süreç yaşayacağımızı düşünüyoruz. Kapadokya'daki tüm işletmelerde koronavirüs ile mücadeleye yönelik tedbirlere hassasiyet gösterilerek hizmet sunulacak." diye konuştu.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Kapadokya bölgesinde, uzun bir aradan sonra az sayıda ziyaretçi, Paşabağı ve Zelve Ören Yeri ile Derinkuyu ve Kaymaklı yer altı şehirlerini gezdi.