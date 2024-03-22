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Güncel
AA 22.03.2024 11:27

Kapadokya'da rezervasyonlara 9 günlük bayram tatili etkisi

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması, nisan itibarıyla yeni turizm sezonunu açmaya hazırlanan sektör temsilcilerini memnun etti.

Kapadokya'da rezervasyonlara 9 günlük bayram tatili etkisi

Kapadokya'daki turizmciler, Ramazan Bayramı tatilinin tüm haftayı kapsayacağına ilişkin açıklamanın ardından 6-14 Nisan arasında oluşacak yoğunluğu karşılamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Rezervasyon artışlarının görüldüğü Kapadokya'daki konaklama tesislerinde doluluk oranı hızla yükselmeye başladı.

Türkiye Otelciler Federasyonu Genel Sekreteri Yakup Dinler, bayram tatili dolayısıyla haftalar öncesinden rezervasyon taleplerinin başladığını, tatilin 9 gün olarak açıklanmasının ardından taleplerin tüm tatil sürecine yayılmaya başladığını söyledi.

Dinler, Türkiye'nin farklı noktalarındaki turizm merkezlerinde bayram tatilinde yoğunluk oluşmasının beklendiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Nisan ayı Karadeniz, Kapadokya, Antalya gibi tüm bölgelerimizde turizm sezonunun başlangıcıdır. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın nisana denk gelmesiyle ciddi bir hareketlilik olacağı aşikar. Kapadokya'da Ramazan Bayramı için ciddi bir doluluk sağlandı. Hala müsaitlik var ama artık birçok tesiste yer bulunamayabilir. Tatilin 9 gün olmasıyla bayram günlerinin öncesi ve sonrasında tatil için müsait günler oluşmuş oldu. Şu anda erken rezervasyondan faydalanılırsa uygun fiyatlı konaklama imkanına sahip olabilirler.

Kapadokya'nın en iyi sezonları nisan-mayıs, eylül-ekimdir. Ramazan Bayramı nisanda olacağı için burayı tercih edenler çok şanslı olacak. Ne sıcak ne soğuk tam bir bahar havası. Vadi yürüyüşü, at, ATV ve balon turuna katılabilirler. Dünyanın en çok fotoğraf çektirilen noktalarından biri olan Üç Güzeller mevkiinde çekimler yapıp sosyal medyadan bol bol beğeni alabilirler."

Turizm sezonunun yoğunluk içinde başlayacak olmasını olumlu değerlendiren Dinler, 2024 turizm sezonundan umutlu olduklarını ifade ederek, "Bu yılın ilk üç ayı beklentilerimizin altında gerçekleşti ancak yılın geri kalan dönemi için rezervasyonlar çok ciddi şekilde hızlandı. 2024 yılının geçen yıldan daha iyi kapatacağımızı düşünüyorum." dedi.

"İlgi bu yılın hareketli geçeceğinin habercisi"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Talip Aldemir de bayram tatili için turizm merkezlerine gösterilen ilginin bu yılın hareketli geçeceğinin habercisi olduğunu belirtti.

Bayram tatilinin 9 gün ilan edilmesiyle çok daha hızlı bir ivmeyle sezona başlamayı beklediklerini aktaran Aldemir, "TÜRSAB olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı' projesiyle beraber bizim de bu vizyonu devam ettirdiğimiz 'turizm yüzyılı' var. 2024'te eski rekorların üzerine çıkılarak ülke turizmine ciddi katkılarda bulunacağımızı düşünüyorum. Rezervasyonlar beklediğimiz seviyelerin üstünde." ifadelerini kullandı.

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