Kanada'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tahliye edilen 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi, yolcular yurtlara yerleştirilmek üzere Kırklareli'ne hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Kanada'nın Toronto kentinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Pasaport kontrolleri yapılan yolcuların bavulları, havalimanı ekiplerince dezenfekte edildi. Havalimanındaki işlemlerinin ardından otobüslere bindirilen yolcular, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacakları yurtlara yerleştirilmek üzere Kırklareli'ne hareket etti.

Yolcuların bulunduğu otobüslere polis ekipleri eşlik etti.

