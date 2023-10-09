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TRT Haber 09.10.2023 15:46

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'na geri sayım başladı

Bu sene, beşinci kez 12 Ekim 2023’te Bilişim Vadisi’nde 650’den fazla üst düzey yöneticinin katılımı ile gerçekleşecek olan Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı’na sayılı günler kaldı.

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'na geri sayım başladı

Türkiye'nin en büyük Kamu Teknoloji Etkinliği olan programda katılımcı profilleri; Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıkları, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Kamuya Bağlı Kurum ve Kuruluşların Bilgi İşlem Başkanlıkları, İdare Başkanlıkları, Teknoloji Sağlayıcı firmalar, son kullanıcı firmalar yer alıyor.

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı’nda alanında uzman konuşmacılarıyla, Dijital Dönüşüm, Milli Teknoloji Hamlesi, IoT, Yapay Zeka, Büyük Veri ve Siber Güvenlik, 5G, Akıllı Şehirler, Metaverse, Blockchain gibi birçok konunun ele alınması hedefleniyor.

Havelsan, Honeywell, Canovate, Jabra gibi yerel ve global bir çok sponsorun bulunduğu etkinlikte, 650’den fazla üst düzey katılımcı, 25’i aşkın Sergi Alanı Sahibi ile birlikte Teknoloji Atölyeleri ve çeşitli networking aktiviteleri bulunuyor.

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi için www.gictc.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. 

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