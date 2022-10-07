Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak olan ve pazar günü devam edecek festival kapsamında Atatürk Caddesi'nde ceviz stant alanları üreticilere tahsis edildi, konser alanı düzenlendi.

Festivalin ilk gününde Cumhuriyet Meydanı'nda resmi açılış programı yapılacak, Çağırkan köyündeki Kalehöyük Arkeoloji Müzesi gezisinin ardından halk konseri düzenlenecek.

İkinci günde en iyi cevizli baklava yarışması, çiftçilere yönelik ceviz konulu panel, davul zurna gösterisi ve halk konseri düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, "Festivalimizin coşkulu ve katılımlı geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Sevilen sanatçılar sahne alacak. Bu yıl ilçemizde önceki yıllara göre çok iyi ceviz ürünü var. Kaman cevizini dünyaya duyurma adına bir vesile olarak gördüğümüz festivalimize Kaman, Kırşehir ve ülkemizin dört bir yanından tüm hemşerilerimizi davet ediyorum." ifadelerini kullandı.