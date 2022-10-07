Bozüyük ilçesinde, ihbarı değerlendiren ekipler, N.B. ve A.D'nin işyeri ve depolarında arama yaptı. Aramada, 255 kilogram, kaçak tütün, 556 bin 600 adet boş makaron ve bin 280 adet dolu makaron ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.