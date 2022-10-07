Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te kaçak tütün operasyonu
Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.
Bozüyük ilçesinde, ihbarı değerlendiren ekipler, N.B. ve A.D'nin işyeri ve depolarında arama yaptı. Aramada, 255 kilogram, kaçak tütün, 556 bin 600 adet boş makaron ve bin 280 adet dolu makaron ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.
Etiketler: Bilecik Kaçakçılık
Son Haberler
- 11:23
- 11:14
- 11:17
- 11:11
- 11:21
Sıradaki Haber
Muş'ta askeri helikopter ağaçtan düşen genç için havalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz