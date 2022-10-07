İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında 84 operasyon düzenlendi ve bu operasyonlarda 142 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından işlem yapıldı.

Yakalanan şüphelilerden 961,12 gram uyarıcı nitelikli madde, 349,31 gram halisinojen nitelikli madde, 70 adet sentetik ecza nitelikli hap, 58, 45 gram uyuşturucu nitelikli madde ve çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi.