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Kalp krizi geçiren kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Havza ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan Şükrü Taşan (54), evinde rahatsızlanması üzerine yakınlarınca Havza Devlet Hastanesine götürüldü.
Burada yapılan muayenede kalp krizi geçirdiği belirlenen Taşan, ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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