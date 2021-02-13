Adıyaman'ın Kahta ilçesinde alınan bilgiye göre, Selahattin Yavaşcan, Cami Mahallesi'ndeki evinin damından dengesini kaybederek yere düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, şahsı olay yerindeki müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan Yavaşcan'ın sol bacağında kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.