Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahta'da yüksekten düşen kişi hastanelik oldu
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yüksekten düşen bir kişi hastanelik oldu.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde alınan bilgiye göre, Selahattin Yavaşcan, Cami Mahallesi'ndeki evinin damından dengesini kaybederek yere düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, şahsı olay yerindeki müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı.
Burada tedavi altına alınan Yavaşcan'ın sol bacağında kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sıradaki Haber
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz