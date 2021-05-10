Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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