Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, kent genelinde son bir hafta içerisinde 5 adrese düzenledikleri operasyonlarda 10 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde dedektör köpek "Alfi"nin yardımıyla yapılan aramalarda uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları, hassas terazi ve av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Kahramanmaraş
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