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Kahramanmaraş'ta traktörle çarpışan ambulans devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta traktörle çarpışan ambulansın devrilmesi sonucu 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.
Hasta taşıyan Cuma D. (50) yönetimindeki 46 KD 112 plakalı ambulans, merkez Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi'nde Abdullah P. idaresindeki 46 HC 296 plakalı traktörle çarpıştı.
Devrilen ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı, bir bebek ile annesi yaralandı.
Yaralılar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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