Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan ve yabancı uyruklu M.Ş. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ş, yanında getirdiği av tüfeğiyle grubun üzerine ateş açtı.

Olayda vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden 5 kişi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili yakalanan M.Ş. gözaltına alındı.