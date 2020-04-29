Kaliteli ve daha fazla bal almak amacıyla bu işi gezgin olarak yürüten Batman'daki üreticiler, bal yolculuğuna çıkmak için arı dolu kovanlarının bakımıyla uğraşıyor.

Batman'da 12 senedir arıcılık yapan Mehmet Ekmiş (35) AA muhabirine, 450 kovanı olduğunu, zamanının çoğunu bunların bakımıyla geçirdiğini söyledi.

Sonbaharda arılarını Batman'ın Kuyubaşı köyüne götürdüklerini ifade eden Ekmiş, bu ayın ortalarına kadar kentte kalacaklarını belirtti.

Ekmiş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim ve bitki örtüsüne göre arılarını gezdirdiklerini dile getirerek, "Mevsim yağışlı geçti. Arılar polen topluyor, yavru atıyor ve gelişiyor. Mayısın ortalarına kadar buradaki yoğunluk devam ediyor. Haziran ayına doğru arıları buralarda yeterince nektar bulamadıkları için rakımı yüksek yeni çiçek açmaya başlayan Muş yaylalarına götürüyoruz. Burada arılarımız gelişmeye devam ediyor. Daha sonra kekiğin bol olduğu Bitlis yaylalarına göç ediyoruz." diye konuştu.

Bitlis'te 15 Ağustos'tan sonra bal hasadı yaptıklarını, kışa doğru arılarını kışlak için tekrar Batman'a getirdiklerini anlatan Ekmiş, bal, polen, arı sütü, propolis ve bal mumu gibi bütün arı ürünlerden faydalanmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Bu sene daha fazla verim bekliyoruz"

Batman Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mehmet Demir de arıcıların bal almak için yaylaları gezdiklerini, endemik bitkilerin yoğun olduğu yörelere doğru seyahat halinde olduklarını söyledi.

İlde arıcılıkla uğraşan yaklaşık 360 işletme bulunduğunu dile getiren Demir, "Batman'da geçen sene 610 ton bal hasadı yapıldı. Bu sene baharda ilimiz çok güzel yağış aldı. Flora daha zengin olacak. Bu sene daha fazla verim bekliyoruz." dedi.