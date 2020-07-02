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Kahramanmaraş'ta sıra kavgasında 2 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sıra yüzüne çıkan silahlı kavgada 2 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta alınan bilgiye göre, Malatya Caddesi üzerinde bulunan noterde sıra yüzünden çıkan tartışma sokağa taşındı. Silahlarında kullanıldığı kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Kimsenin yaralanmadığı kavgada, olaya karışan M.F.Ç. ile Ş.Y. gözaltına alındı
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