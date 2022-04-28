Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan A.Ç'nin (48) Göksun ilçesinde saklandığını belirledi.
Operasyonla yakalanan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Kahramanmaraş
Son Haberler
- 13:46
- 13:29
- 13:10
- 13:03
- 13:03
Sıradaki Haber
Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz