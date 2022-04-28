Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 12:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da gümrük kaçağı 8 milyon 690 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 102 bin paket sigara ele geçirildi, 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla kent merkezinde seyir halindeki üç kamyonette kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.
Araçları durdurup arama yapan ekipler, 2 milyonu tütün doldurulmuş 8 milyon 690 bin makaron ile 102 bin paket sigara buldu.
Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlıdan biri, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Adana Kaçakçılık Polis
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