Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı hastaneye kaldırıldı
Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov'un göğüs ağrısı ve düşük tansiyon şikayetleriyle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Caparov'un sabah saatlerinde rahatsızlandığı aktarıldı.
Bişkek'teki hastanede yapılan tetkikler sonucunda Caparov'un kalp damarında daralma tespit edildiği aktarılan açıklamada, sağlık durumu istikrarlı olmasına rağmen Caparov'un hastaneye yatışının kararlaştırıldığı kaydedildi.
Etiketler: Kırgızistan
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