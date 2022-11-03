Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Sanayi Sitesi 2. Cadde'deki bir iş yerinde M.T. ile M.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucunda M.Ö. yaralandı.
Yaralı, olay yerindeki müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan olaydan sonra kaçan şüpheli M.T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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