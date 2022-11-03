Müftülük binasında Vali Erol Ayyıldız, İl Müftüsü Bekir Gerek ve AFAD İl Müdürü Recep Bayar'ın da takip ettiği tatbikat, alarm verilmesiyle başladı. Tatbikat, başarıyla tamamlandı.

Gerek, tüm Türkiye'de idari binalar, müftülük binaları, eğitim merkezleri ve Kur'an kurslarında bu tatbikatın eş zamanlı düzenlendiğini bildirdi.

Eskişehir'deki 270 Kur'an kursunun yanı sıra 4-6 yaş ve hafızlık Kur'an kursları dahil 5 bin 500 öğrencinin tatbikatta yer aldığını anlatan Gerek, "Ayrıca eğitim merkezi, bir dini ihtisas merkezi ve toplam 200 personelimiz de bu tatbikata katıldı" dedi.