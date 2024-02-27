Kahramanmaraş'ta aranan 130 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması kapsamında şüpheliler ve araçlar üzerinde uygulama çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, son 1 hafta içerisinden yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 130 şüpheli yakalandı.

70 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 70'i tutuklandı.

Öte yandan yapılan aramalarda, 148 gram sentetik uyuşturucu, 1196 adet uyuşturucu hap, 23 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

173 araca cezai işlem uygulandı

Ayrıca, trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde de yüksek sesle müzik dinlemekten ve abartı egzoz kullanmaktan 173 araca cezai işlem uygulandı.