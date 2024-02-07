Kahramanmaraş'ta aranan 10 hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Onikişubat, Türkoğlu ve Elbistan ilçelerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, "silahla tehdit" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. (37) ile 8 suçtan 10 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Z'yi (27) yakaladı.
Çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan S.G (29), M.A (30), E.C.Ç (24), A.D (35), M.Ç (30), M.A (50), B.A (42) ve A.A. (32) da denetimlerde gözaltına alındı.
Yakalanan hükümlülerin işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.