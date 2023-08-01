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Güncel
İHA 01.08.2023 17:54

Kahramanmaraş’ta anız yangını korkuttu

Kahramanmaraş’ta geniş bir alanda etkili olan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kahramanmaraş’ta anız yangını korkuttu

Yangın, Onikişubat ilçesi Hacımustafa mahallesindeki arazide çıktı.

Daha önce buğday hasadı yapıldığı belirlenen arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın arazinin geniş bir alanını kapladı. Rüzgarında etkisiyle uzun süre devam eden yangın yerleşim yerlerini de tehdit etti. Yanan arazi havadan dron ile de görüntülendi.

Görüntülerde geniş bir alanın yandığı ve yerleşim yerinin yakında yangını devam ettiği görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

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