Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında Çankırı ve Amasya'da anma törenleri düzenlendi

AFAD İl Müdürü Ahmet Matur, Çankırı'da düzenlenen anma töreninde bir sene önce Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine yardım için yola çıktıklarını belirtti. Törende, depremde görev yapan kamu kurumlarının kullandığı malzemelerle afet bölgesinde yaşananların fotoğraf sergisi de sergilendi. Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve vatandaşlar da törene katıldı.

Amasya'da anma programları düzenlendi

Amasya'da ise depremlerin birinci yılında fotoğraf sergisi açıldı ve sabah namazı sonrası dualar edildi. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, depremde yaşananların birinci yıl dönümü olduğunu belirterek, millet olarak birlik içinde yardıma koştuklarını ifade etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen sergide, depremden önce ve sonra çekilmiş fotoğraflar yer aldı. Anadolu Lisesi öğrencileri de depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu ve dua etti.