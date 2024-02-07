Eskişehir’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporuna göre Eskişehir ve bölge genelinde havanın az bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu olarak geçeceği; sabah ve gece saatlerinde ise iç kesimlerde yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin edildiği aktarıldı.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmediği belirtilen tahmin raporunda, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği aktarıldı. Meteorolojinin tahminlerine göre Eskişehir’in en sıcak ilçesi 22 derece Mihalgazi olduğu belirtilirken, merkez ilçeler olan Odunpazarı ve Tepebaşı’nda hava 17 derece olacağı tahmin edildi.