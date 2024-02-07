Emniyet, depremde hayatını kaybedenler için mevlit okuttu

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden Emniyet mensubu polisler ve tüm vatandaşlar için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından camide anma ve dua programı tertip edildi.



Deprem felaketinin yıl dönümü sebebiyle öğle namazını müteakip Rüstem Paşa Camii’nde `Mevlid-i Şerif ve Anma` programı düzenlendi.



`Mevlid-i Şerif ve Anma` programına polis ekiplerinin yanı sıra birçok vatandaş da katıldı. Programda depremde hayatını kaybeden polis ve vatandaşlar için dualar edildi. Dualar edildikten sonra anma programı sona erdi.