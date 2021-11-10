Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 21:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramankazan'da organ bağışı kampanyası düzenlendi
[Fotoğraf: AA ]
Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında Kahramankazan'da organ bağışı kampanyası düzenlendi.
Halk pazarında ve İlçe Devlet Hastanesinde açılan stantlarda vatandaşların bağışları kabul edildi.
Stantları ziyaret eden vatandaşlar, organ bağışı konusunda bilgilendirildi, soruları sağlık görevlileri tarafından yanıtlandı.
Kahramankazan Belediyesi, Kent Konseyi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen kampanyada yaklaşık 30 kişi organ bağışında bulundu.
Bağış yapan vatandaşlara Belediye tarafından hazırlanan hediyeler takdim edildi.
Etiketler: Ankara
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