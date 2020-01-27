Kılıçlar Mahallesi Sürsefa Çam koruluğunda 1250 metre yükseklikte gerçekleştirilen yürüyüşe, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Spor Müdürü Süleyman Yaldır ve ilçe protokolü ile doğa severler katıldı.

Katılımcılar yaklaşık 3 kilometre yürüdükten sonra doğadaki hayvanlar çin yiyecek bıraktı, yanlarına gelen meraklı bir köpeği de elleriyle besledi.

Yürüyüşe katılanlar ilçenin kar altındaki eşsiz güzelliklerini de görme fırsatı buldu. Yürüyüş, Sürsefa Ormanı'nın 1250 rakımındaki en yüksek noktasında tamamlandı.

Yürüyüşe katılanlar burada etkinliğin ismini taşıyan pankart ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Oğuz, burada yaptığı konuşmada, sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, "İlçemiz birçok spor dalını yapmak için tesis imkanına ve coğrafi şartlara sahip. Ayaklarımız tutarken yürüyelim, ayaklarımız tutarken koşalım. Biz bugün burada sağlıklı yaşam için yürüyoruz ama aklımız deprem bölgesinde. Devletimiz tüm imkanlarıyla orada ama Kahramankazan Belediyesi olarak bizim de üstümüze bir görev düştüğü vakit buna her an hazırız." dedi.