Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tescil belgesini, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'dan aldı.

Oğuz, burada yaptığı açıklamada, ilçenin ilk coğrafi işaretli ürününe kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yoğun bir çalışmanın ardından Kahramankazan kavununun tescillendiğini belirten Oğuz, "İnşallah bundan sonra sırada meşhur kavurmamız ve meşhur karadutumuz var. Kavurmamız ve karadutumuza da coğrafi işaret tescili almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Asan ise coğrafi işaretlerin artık ülkeler ve şehirler için markalaşma ve tanıtım aracı olarak kullanıldığını vurgulayarak, "Coğrafi işaret, bölge halkının bu ürünlerden daha fazla gelir elde etmesi amacıyla da kullanılmakta. Kırsal kalkınmayı destekleyen, şehirlere göçü önleyen bir etkisi de bulunmaktadır." diye konuştu.