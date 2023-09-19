Kağızman’da Gaziler Günü etkinliği

İstiklal Alanı’nda düzenlenen tören, çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törene Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Garnizon Komutanı Üsteğmen Yaşar Ovacık, Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aksoy, Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy, AK Parti Kağızman İlçe Başkanı Nuri Turan, askeri erkan, daire amirleri gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından Kaymakam Okan Daştan, 4K Kadın Kooperatifi ve Yöresel Ürünler Çay Bahçesinde Gazilerle bir süre sohbet etti. Kaymakam Daştan, bu ülkenin kolay kazanılmadığını, dedelerimizin yaşadıkları acıların, dökülen kanlarının hatırına herkesimin birlik olup, vatana sahip çıkması gerektiğini kaydetti.