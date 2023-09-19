Az Bulutlu 24.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.09.2023 16:48

Balıkesir'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" unvanı ve "Mareşal" rütbesi verilişinin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir tören düzenlendi.

Balıkesir'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Gaziler Günü kutlama törenlerinde Atatürk Anıtı'na kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenklerinin konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin Gaziler Günü şiirlerini okumasının ardından günün anlam ve önemini gaziler adına Ali Çakır yaptı.

Çakır, gazilerin kahramanlığının gaziler günü ile tescil edildiğini ifade ederek, "Sizler büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyetinin temel taşlarısınız." dedi.

Törene; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, 19. Motorlu Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Belediye Başkanı Hasan Selman Aslan, ilçedeki gaziler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü programı kapsamında ilçede ikamet eden gazilere, Edremit Askeri Gazino Müdürlüğünde ikramlar sunuldu.

Törene katılan gaziler ile yakından ilgilenerek sohbet eden kaymakam Odabaş, gaziler gününü kutladı.

ETİKETLER
Balıkesir
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde Gaziler Günü törenlerle kutlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:49
DSÖ: Hipertansiyonu olan kişiler yeterince tedavi edilmiyor
17:44
Hatay'da orman yangını
17:43
Adana'da orman yangını
17:47
Biden: İsrail ve Filistin arasında 'iki halk için iki devlet' anlayışını destekliyoruz
17:27
Azerbaycan: Karabağ'daki operasyonun hedefi yasa dışı askeri oluşumlardır
17:29
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
BM, 2,5 aylık aranın ardından İdlib'e insani yardım gönderdi
BM, 2,5 aylık aranın ardından İdlib'e insani yardım gönderdi
FOTO FOKUS
Azerbaycan'dan Karabağ'da operasyon: Hedefimiz Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü
Azerbaycan'dan Karabağ'da operasyon: Hedefimiz Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ