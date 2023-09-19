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Güncel
İHA 19.09.2023 16:55

Ahlat’ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Ahlat’ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Ahlat Kaymakamlığı önündeki Atatürk heykeline çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Funda Özkol yaptı. Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından program Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl’ün gaziler ve şehit ailelerini makamında ağırlamasıyla son buldu.

Törene Ahlat Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak kurum amirleri, şehit aileleri ile gaziler katıldı. 

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