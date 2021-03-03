Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısında normalleşme adımlarının prensipte nasıl atılacağı hususunu kapsamlı bir şekilde görüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebileceklerdir.

Yüksek riskli kentler dışında restoran, lokanta ve kafeterya gibi yerler yüzde 50 kapasiteyle kapılarını yeniden açtı. https://t.co/CH34gd24XQ pic.twitter.com/TdFa7X1G0M — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 2, 2021

İşletmeler yeniden kapılarını açtı

Bu kapsamda, Koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli kentler dışında restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler 07.00-19.00 saatleri arasında açıldı.

Yaklaşık 100 gündür tedbirler kapsamında işyerlerini açamayan esnaf ilk etapta yüzde 50 kapasiteyle hizmet verecek.

Restoran ve kafelerin açılmayacağı iller

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli kentler dışında hizmet verecek.

Yüksek riskli kentler:

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman çok yüksek riskli (kırmızı) iller olarak belirlendi