KAEÜ'nün 13 projesine TÜBİTAK'tan destek

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ öğrencilerinin farklı bilimsel disiplinlerde hazırladığı 13 proje, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından desteklenmeye layık görüldü.

BİDEB'in "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesinden 4, Ziraat Fakültesinden 3, Eğitim Fakültesinden 2, Tıp, Mühendislik Mimarlık fakülteleri ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Çiçekdağı Meslek yüksekokullarından birer proje destek almaya hak kazandı.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, 13 proje ile geçen yıla göre ivmesini arttıran KAEÜ akademisyen ve öğrencilerine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Nitelikli araştırma projelerinin daha da artması temennisinde bulunan Karahocagil, "Ar-Ge hedefleri yeni dönemde önemli bir kriter oluşturuyor. Öğrencilerimize hem teorik bilgiyi hem de uygulanabilir, sürdürülebilir projeleri kazandırmayı hedefliyoruz. Bu manada daha fazla proje üretmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bölgesel ve ulusal kalkınmaya da önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz. Bilime verdikleri destekten dolayı TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve üyelerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.