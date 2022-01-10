Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 13:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kadın jandarmalardan Bitlisli öğrencilere hediye
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Gümüşdöven köyü öğrencilerine kırtasiye malzemesi hediye etti.
Bitlis’in Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı personelince Gümüşdöven Köyü İlkokulu ziyaret edildi.
Ziyaret kapsamında, okulda bulunan öğrencilerin tamamına jandarma çocuk dergisi ile kırtasiye malzemesi hediye edildi.
Haber, kamera: Vahit Olcay
Etiketler: Bitlis
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