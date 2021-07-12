Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkıp oynayan şüpheliler gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkarak müzik eşliğinde oynadığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kadıköy'de alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir grubun Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynamasına ilişkin soruşturma başlattı.
Savcılık, soruşturma kapsamında, kimliğini tespit ettiği şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerine talimat verdi.
Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, kilise duvarının üstüne çıkarak oynadığı iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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