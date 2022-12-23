Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 12:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'de dronlu trafik denetimi
[Fotograf: AA]
İstanbul Kadıköy'de dronla yapılan trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Bağdat Caddesi'nde dronla trafik denetimi gerçekleştirdi.
Kurallara uymayan sürücüler havadan görüntülenerek durduruldu.
Ekiplerce, 6 sürücüye emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle 196'şar lira ceza kesildi.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Etiketler: İstanbul
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