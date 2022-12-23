Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de zincir markette tarihi geçmiş 70 gıda ürünü tespit edildi
[Fotograf: AA]
Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir zincir markette, aralarında bebek mamasının da bulunduğu 70 ürünün son kullanma tarihi geçtiği tespit edildi. Market hakkında yasal işlem başlatıldı.
Zabıta ekipleri, bir zincir markette yaptığı denetimde son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulunduğunu belirledi.
Ekipler, kontrollerde 70 gıda ürünün son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etti.
Bu ürünler içerisinde son kullanma tarihi 4 ay geçen bebek mamasının da satılmak üzere reyonlarda yer aldığı belirlendi.
Yasal işlem başlatıldı
Zabıta ekipleri market hakkında yasal işlem başlattı, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri imha etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, konunun yaşamsal risk taşıdığını ve herkesin dikkatli olması gerektiğini belirtti.
Etiketler: Mersin
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