Adana Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitimi Merkezi'nde, "Aile Okulu Veli Eğitimi" sertifika töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, törende yaptığı konuşmada, son dönemlerde aile kavramının daha fazla öne çıktığını söyledi.

Verdikleri eğitimlerle ebeveynlere katkı sağlamayı amaçladıklarını aktaran Koçak, "Ailenin, okula, çevreye, kente hatta ülkeye yansımasının ne anlama geldiğini anlatmaya çalıştık. Adana'da 34 bin velimize ulaştık. Bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cuma Özcan da proje kapsamında aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, akran ilişkileri ve ahlak gelişimi gibi konularda velilere eğitim verildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından eğitimi tamamlayan velilere sertifikaları verildi.