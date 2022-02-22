Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 10:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kablo hırsızının evinden cephanelik çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bakır kablo çaldığı tespit edilen şüphelinin evinden çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bakır kablo çalınması olayı sonrasında Jandarma Asayiş Timleri ile JASAT dedektifleri çalışma başlattı.
Yapılan araştırmalar neticesinde ekipler şüpheli K.S.'yi tespit etti. Operasyonda yapılan aramada şüphelinin evinde silah deposu tespit edildi.
Evde, ruhsatsız olduğu tespit edilen av tüfeği, tabanca, bıçak ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Konuya ilişkin olarak şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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