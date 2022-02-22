Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bakır kablo çalınması olayı sonrasında Jandarma Asayiş Timleri ile JASAT dedektifleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar neticesinde ekipler şüpheli K.S.'yi tespit etti. Operasyonda yapılan aramada şüphelinin evinde silah deposu tespit edildi.

Evde, ruhsatsız olduğu tespit edilen av tüfeği, tabanca, bıçak ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Konuya ilişkin olarak şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.