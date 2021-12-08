Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman toplanacak?
Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak. Toplantıda, döviz kurundaki hareketliliğin yanı sıra stokçularla mücadele ele alınacak. Yeni asgari ücret görüşmelerinde gelinen aşama değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü Beştepe'deki kabine toplantısına başkanlık edecek.
Katar'daki temasları ile ilgili kabine üyelerine değerlendirmelerde bulunacak.
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ilk kabine toplantısı olacak.
Toplantıda, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik değerlendirilecek.
Yeni asgari ücret gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir stokçuları sert sözlerle uyarıyor. Stokçulara yönelik cezaların arttırılmasına yönelik adımlar ele alınacak.
Yeni asgari ücret ile ilgili tarafların bir araya geldiği toplantılar sürüyor. Görüşmelerde gelinen aşama da Kabine'nin gündemde olacak.
Dünyada Omicron endişesi
Toplantıda, kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin yanı sıra koronavirüs ile ilgili son durum da gözden geçirilecek.
Türkiye'de henüz görülmeyen "omicron varyantı" ile ilgili tedbirler masada olacak.
Kabine toplantısında dış gelişmeler de değerlendirilecek.
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