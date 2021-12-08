Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde gerçekleşen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle 5 kişilik grup, bir iş yerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

O sırada 2 arkadaşıyla birlikte dükkanda bulunan iş yeri sahibi saldıranlara karşılık verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipleri fark eden saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kavgada iş yeri sahibi yaralanırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.