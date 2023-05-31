Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 22-28 Mayıs tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyon neticesinde yüklü miktarda uyuşturucu madde, 2 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, bin 164 adet tabanca fişeği, bin 943 adet av tüfeği fişeği, 22 adet bıçak, 91 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 4 adet cep telefonu ve 5 bin 500 TL ele geçirildi.

Olaylara karışan 29 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.