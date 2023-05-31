Artvin Çoruh Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenledi

AÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Bülent Sağlam, Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende, öğrencilerin mezuniyet sevincini paylaşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Mezuniyetin, uzun bir emeğin, gayretin, fedakarlığın, mücadelenin ve sabrın meyvelerini toplama günü olduğunu söyleyen Sağlam, AÇÜ'den bugüne kadar 18 bin 340 öğrencinin mezun olduğunu ifade etti.

11 bin 966 öğrenci eğitim alıyor

Sağlam, AÇÜ'de bu yıl 6 bin 421 ön lisans, 4 bin 884 lisans ve 661 lisansüstü olmak üzere 11 bin 966 öğrencileri olduğunu vurgulayarak, 1 lisansüstü eğitim enstitüsü, 9 fakülte, 2 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu bünyesinde 6 doktora, 24 yüksek lisans, 28 lisans ve 54 ön lisans programında öğrenim verdiklerini kaydetti.

Gelecek eğitim öğretim döneminde üniversite bünyesinde yeni bölüm ve programlar açılacağının da altını çizen Sağlam, şunları kaydetti:

"Yeni yerleşim yerine taşınan Yusufeli ilçemizde, Yusufeli Meslek Yüsekokulu bünyesinde YÖK tarafından öğrenci alımına izin verilen 4 ayrı programda, 2023-2024 akademik yılında eğitim öğretime başlıyoruz. Artvin'imize ve Yusufeli'mize hayırlı olsun. Bunun yanında, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Hopa İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümlerine de aynı şekilde öğrenci alımı yapılacak."

Mezunlar adına konuşan Ömür Can Kılıç ise eğitim öğretim hayatlarında kendilerine destek olan ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Bölümlerinde dereceye girenlere plaket ve tüm mezunlara diplomalarının verildiği tören, kep atılmasının ardından sona erdi.

Törene, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, akademisyenler ile veliler katıldı.