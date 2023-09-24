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Güncel
İHA 24.09.2023 10:23

Jandarmadan dronlu denetim

Zonguldak'ta jandarma ekipleri trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanımı nedeniyle oluşabilecek kazaların engellenmesi için dronlu denetim gerçekleştirdi.

Jandarmadan dronlu denetim

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince; seyir halinde cep telefonu kullanımı nedeni ile oluşabilecek kazaların azaltılması ve emniyet kemeri takılmaması nedeni ile meydana gelen ölümlerin engellenmesi amacıyla, yol kullanıcılarında “Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun” sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için Dron ile denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde sürücüler de bilgilendirildi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek ve sürücülerde yakalanma duygusunu üst düzeye çıkarabilmek için karayollarında dron ile denetim ve kontrollere devam edileceği ifade edildi. 

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