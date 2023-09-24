Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk yaralandı

D-655 kara yolunun Şifalısu mevkisindeki kavşaktan dönmeye çalışan Muzaffer P. idaresindeki otomobil ile Akçakoca'dan Düzce istikametine seyreden Eda Ç. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan M.Ç. (12) Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.