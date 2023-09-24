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Güncel
AA 24.09.2023 09:47

Bolu'da 6 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihale edilecek

Bolu'da bulunan 6 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihaleye çıkıldı.

Bolu'da 6 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihale edilecek

Bolu İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bolu'nun Merkez ve Mudurnu ilçelerinde bulunan jeotermal kaynak, jeotermal kökenli gaz ve doğal mineralli su arama ruhsatlı 6 saha, 10 Ekim Salı saat 14.00'te Bolu İl Encümeni toplantı salonunda açık teklif artırma usulü ile ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 300 bin lira ile 600 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 9 bin lira ile 18 bin lira arasında değişen sahaların ihalesi için istekliler tekliflerini ihale günü saat 13.30'a kadar iletebilecek.

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